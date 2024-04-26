«Бохум» прервал неудачную серию, обыграв «Хоффенхайм»

31-й тур чемпионата Германии стартовал матчем «Бохум» - «Хоффенхайм». Давно не побеждавшие хозяева сегодня добились успеха, постоянно обстреливая ворота соперника.

Филипп Хофманн уже в дебюте с разворота опасно бил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Гости неожиданно заработали пенальти после фола на Вауте Вегхорсте, но ранее был офсайд, отменен 11-метровый. В ответ Мориц Брошински убежал один на один с голкипером, и его удар парирован. Вскоре Кевин Штёгер со штрафного метров с 20 вколотил мяч в девятку - 1:0. В конце тайма после навеса Брошински мяч срикошетил на Феликса Пасслака, который с восьми метров попал - 2:0. Штёгер вывел на убойную позицию Брошински, и после парированного удара партнера сам добил - 3:0. У гостей Давид Журасек опасно пробил, и Андрей Крамарич удачно подставил ногу, вернув подобие интриги. В концовке он же после отличного паса от партнера перебросил голкипера, который побежал навстречу, 3:2.

«Бохум» отдаляется на три очка от стыкового места. Соперник - девятый.