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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» прервал неудачную серию, обыграв «Хоффенхайм»

26 Апреля 2024 • 23:32 Комментировать
Бохум
3:2
Хоффенхайм
окончен

31-й тур чемпионата Германии стартовал матчем «Бохум» - «Хоффенхайм». Давно не побеждавшие хозяева сегодня добились успеха, постоянно обстреливая ворота соперника.

Филипп Хофманн уже в дебюте с разворота опасно бил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Гости неожиданно заработали пенальти после фола на Вауте Вегхорсте, но ранее был офсайд, отменен 11-метровый. В ответ Мориц Брошински убежал один на один с голкипером, и его удар парирован. Вскоре Кевин Штёгер со штрафного метров с 20 вколотил мяч в девятку - 1:0. В конце тайма после навеса Брошински мяч срикошетил на Феликса Пасслака, который с восьми метров попал  - 2:0. Штёгер вывел на убойную позицию Брошински, и после парированного удара партнера сам добил - 3:0. У гостей Давид Журасек опасно пробил, и Андрей Крамарич удачно подставил ногу, вернув подобие интриги. В концовке он же после отличного паса от партнера перебросил голкипера, который побежал навстречу, 3:2.

«Бохум» отдаляется на три очка от стыкового места. Соперник - девятый.

Протокол игры  
Бохум3:2Хоффенхайм
(1:0) Штёгер Кевин34'  
(2:0) Пасслак Феликс45'  
(3:0) Штёгер Кевин64'  
  73'Крамарич Андрей (3:1)
  84'Крамарич Андрей (3:2)
Риман МануэльПасслак ФеликсОрдец ИванШлоттербек КевенБернардо ФернандесБеро Матуш 88' (Дашнер Лукас ( 88') Лосилья Антони  30'Штёгер КевинВиттек Максимилиан 76' (Асано Такума ( 76') Брошински МорицХофманн Филипп 88' (Машович Эрхан ( 88')
Запасные: Пасьенса ГонсалоРёмлинг МоритцФёрстер ФилиппОерманн ТимЭлези АгонЛуте АндреасГамбоа Кристиан
Бауманн ОливерКабак ОзанГриллич ФлорианДрекслер ТимКадержабек ПавелПрёмель Гриша 46' (Стах Антон ( 46') Тохумджу Умут  33' 46' (Беккер Финн ( 46') Крамарич АндрейСков Роберт 56' (Журасек Давид ( 56') Вегхорст Ваут 69' (Бюльтер Мариус ( 69') Байер Максимилиан 69' (Бебу Ила ( 69')
Запасные: Акпогума КевинБишоф ТомФилипп ЛукаКонте БамбасеБрукс Джон
26 апреля. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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