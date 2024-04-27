В «Баварии» высказались о возможном назначении Рангника

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался относительно возможного приглашения в клуб немецкого тренера Ральфа Рангника. В настоящий момент специалист возглавляет сборную Австрии.

«Да, переговоры с Ральфом ведутся. Решение будет принято на следующей неделе», - передает слова Хёнесса инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост по завершении сезона. Под его руководством команда идет на втором месте в Бундеслиге и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским «Реалом».