Тухель отреагировал на петицию фанатов «Баварии»

Более 12 тысяч фанатов «Баварии» подписали петицию за сохранение Томаса Тухеля на должности главного тренера. Сам специалист дал комментарий на этот счёт.

«Эта тема хороша для меня, ведь болельщики желают мне остаться, но это не является приоритетом и не может им быть. В ближайшие 11 дней речь пойдёт только о футболе, и ни о чём больше. Мы хотим набрать как можно больше очков в Бундеслиге и выйти в финал Лиги чемпионов.

Приятна петиция или нет, я не позволяю этому влиять на себя. Мы концентрируемся только на том, чтобы каждый день идти к нашим целям», - сказал Тухель журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что об уходе Тухеля из «Баварии» по завершению сезона было объявлено в феврале.