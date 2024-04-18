Александр Глеб заявил, что примет участие в матче с легендами сборной России

Экс-хавбек «Барселоны» Александр Глеб рассказал, примет ли он участие в матче между легендами сборных России и Беларуси.

«Конечно, приеду и буду участвовать в товарищеской встрече легенд национальных команд России и Беларуси. Буду рад со всеми увидеться», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин подтвердил планы проведения данной встречи.

Накануне Глеб поделился мнением о выходе мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов. Накануне мадридский клуб по сумме двух встреч переиграл «Манчестер Сити».