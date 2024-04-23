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Товарищеские матчи по футболу

Стало известно, когда может пройти матч между Россией и Беларусью

23 Апреля 2024 • 09:41 Комментировать

Стали известны две наиболее вероятные даты, в которые может пройти товарищеский поединок между сборными России и Беларуси.

По информации «РБ Спорт», встреча состоится в Минске 5 или 7 июня. При этом 6 числа на Олимпийском стадионе города также запланировано проведение игры между сборными легенд двух стран.

Изначально встреча была запланирована ближе к 10 июня, однако в этом случае она может совпасть по срокам с Международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге.

Свой последний товарищеский матч россияне провели 21 марта: в Москве команда Валерия Карпина нанесла разгромное поражение команде Сербии (4:0). На 25 марта был запланирован поединок со сборной Парагвая, но он был отменён из соображений безопасности.

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