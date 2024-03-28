Дюгарри недоволен отношением Мбаппе к матчам с Германией и Чили

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал Килиана Мбаппе после матчей национальной команды.

Ранее французская национальная команда провела товарищеские матчи со сборными Германии (0:2) и Чили (3:2).

«Я думаю, Мбаппе не понимает, в чем заключается роль капитана. Он должен быть образцом, подавать пример. Я считаю ненормальным то, что он демонстрировал такой скверный настрой в двух матчах», – приводит слова бывшего футболиста издание RMC Sport.

Напомним, что в последних встречах Мбаппе вёл себя отстраненно, а в последней. Ранее Килиан заявил, что покинет парижский клуб в конце сезона.