Женская сборная России не пощадила соперниц из Эквадора

Женская сборная России под руководством Юрия Красножана разгромила соперниц из Латинской Америки – команду Эквадора. Матч, что прошёл на сборах в Турции, завершился убедительным разгромом в исполнении россиянок – 4:0.

Голами отметились Надежда Смирнова, Анна Беломытцева, Вероника Куропаткина и Марина Фёдорова.

Отметим, что это не последний матч россиянок против эквадорских футболисток. Второй очный матч в Турции команды проведут уже скоро, 8 апреля.

Напомним, что женская сборная России, как и мужская, отстранена от официальный соревнований под эгидой УЕФА из-за политических причин.