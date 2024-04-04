Женская сборная России не пощадила соперниц из Эквадора

Женская сборная России под руководством Юрия Красножана разгромила соперниц из Латинской Америки – команду Эквадора. Матч, что прошёл на сборах в Турции, завершился убедительным разгромом в исполнении россиянок – 4:0.
Голами отметились Надежда Смирнова, Анна Беломытцева, Вероника Куропаткина и Марина Фёдорова.
Отметим, что это не последний матч россиянок против эквадорских футболисток. Второй очный матч в Турции команды проведут уже скоро, 8 апреля.
Напомним, что женская сборная России, как и мужская, отстранена от официальный соревнований под эгидой УЕФА из-за политических причин.
Протокол игры
|(1:0) Смирнова Надежда29'
|(2:0) Беломытцева Анна38'
|(3:0) Куропаткина Вероника40'
|(4:9) Фёдорова Марина76'
Гриченко Юлия•Куропаткина Вероника•Беломытцева Анна•Семёнова Елизавета•Абдуллина Алсу•Смирнова Надежда•Комиссарова Кристина•Петрова Татьяна•Фёдорова Марина•Козлова Виктория•Машина Наталья
04 апреля.
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