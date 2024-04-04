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Женская сборная России не пощадила соперниц из Эквадора

04 Апреля 2024 • 19:35 Комментировать
Россия (жен)
4:0
Эквадор (жен)

Женская сборная России под руководством Юрия Красножана разгромила соперниц из Латинской Америки – команду Эквадора. Матч, что прошёл на сборах в Турции, завершился убедительным разгромом в исполнении россиянок – 4:0.

Голами отметились Надежда Смирнова, Анна Беломытцева, Вероника Куропаткина и Марина Фёдорова.

Отметим, что это не последний матч россиянок против эквадорских футболисток. Второй очный матч в Турции команды проведут уже скоро, 8 апреля.

Напомним, что женская сборная России, как и мужская, отстранена от официальный соревнований под эгидой УЕФА из-за политических причин.

Протокол игры  
Россия (жен)4:0Эквадор (жен)
(1:0) Смирнова Надежда29'  
(2:0) Беломытцева Анна38'  
(3:0) Куропаткина Вероника40'  
(4:9) Фёдорова Марина76'  
Гриченко ЮлияКуропаткина ВероникаБеломытцева АннаСемёнова ЕлизаветаАбдуллина АлсуСмирнова НадеждаКомиссарова КристинаПетрова ТатьянаФёдорова МаринаКозлова ВикторияМашина Наталья
Запасные: Силина НатальяИшмухаметова ДаринаБизенкова ВалерияОлексюк КсенияШкалова АлинаДолгова КсенияДудорова ВарвараЗубкова ЕленаМануйлова МаргаритаПономарёва ДианаЖаркова МедеяСмирнова ВалентинаТрофимова НатальяШестернева Елена
Моран АндреаЭспиналес ЖоселинФлорес КаренРеал КерлиКапурро КарлаБарахона МилагроЗамбрано АнализКуадра ЖюстинЧедено СтефаниМорейра ЛигияБакеризо Маноли
Запасные: Суарес ЛицетИфема ЧидиммаРодригес МаерлиХусер КайраАгуайр Мартина
04 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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