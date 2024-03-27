Тренер сборной Испании – об освистывании Мораты на «Сантьяго Бернабеу»: «Мне было стыдно»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал болельщиков, освиставших Альваро Морату на «Сантьяго Бернабеу».

Нынешний игрок мадридского «Атлетико», в прошлом выступавший за «Реал», был не слишком тепло встречен публикой «Сантьяго Бернабеу» в товарищеском матче сборных Испании и Бразилии (3:3). Рулевой «красной фурии» признался, что испытал «испанский стыд».

«Свист в адрес Мораты? Меня до глубины души ранит тот факт, что в нашей стране освистывают игрока национальной сборной, капитана, который является образцом для подражания, примером для всех. Это действительно больно. Мне было стыдно, когда я это слышал», – заявил в послематчевом интервью де ла Фуэнте.