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Тренер сборной Испании – об освистывании Мораты на «Сантьяго Бернабеу»: «Мне было стыдно»

27 Марта 2024 • 02:56 Комментировать
Испания
3:3
Бразилия

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал болельщиков, освиставших Альваро Морату на «Сантьяго Бернабеу».

Нынешний игрок мадридского «Атлетико», в прошлом выступавший за «Реал», был не слишком тепло встречен публикой «Сантьяго Бернабеу» в товарищеском матче сборных Испании и Бразилии (3:3). Рулевой «красной фурии» признался, что испытал «испанский стыд».

«Свист в адрес Мораты? Меня до глубины души ранит тот факт, что в нашей стране освистывают игрока национальной сборной, капитана, который является образцом для подражания, примером для всех. Это действительно больно. Мне было стыдно, когда я это слышал», – заявил в послематчевом интервью де ла Фуэнте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Сантьяго Бернабеу Сборная Испании Альваро Мората Луис де ла Фуэнте ещё теги

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