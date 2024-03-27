Сборная Испании не сыграла с командой Месси из-за денег

Во вторник вечером сборная Испании проводила товарищеский матч против Бразилии. «Красная фурия» и «селесао» не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло горел счёт 3:3.

Как сообщает El Pais, сборная Испании изначально хотела сыграть против Аргентины, за которую выступает звёздный Лео Месси. Однако чемпионы мира запросили на игру такую крупную сумму денег, которую испанцы не были готовы заплатить. В итоге «красная фурия» посреди прошлого календарного года согласовала матч против Бразилии.

Напомним, что ближайшим летом сборная Испании выступит на чемпионате Европы в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.