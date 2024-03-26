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Винисиус будет капитаном сборной Бразилии

26 Марта 2024 • 14:45 Комментировать
Испания
...
Бразилия
1 2.20 X 3.45 2 3.25
Через 8 ч. 39 мин.

Во вторник вечером сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч в Мадриде. Игра будет посвящена борьбе с расизмом. Учитывая этот факт, с капитанской повязкой на футбольное поле бразильскую сборную выведет нападающий Винисиус Жуниор. О соответствующем решении Бразильской конфедерации футбола рассказывает Globo Esporte.

Винисиус впервые будет капитаном сборной Бразилии. Как известно, звезда «Реала» регулярно сталкивается с расизмом в Испании.

Матч Испания – Бразилия стартует в 23:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.

Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»

Винисиус пустил слезу, говоря о расизме

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор ещё теги

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