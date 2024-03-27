Сборные Испании и Бразилии выдали сверхрезультативную ничью

Сборные Испании и Бразилии провели яркий товарищеский матч в Мадриде. Ламин Ямаль в дебюте явно искал контакта с защитниками и заработал спорный пенальти. Родри пробил по центру и открыл счет. Дани Ольмо эффектно финтами вышел на ударную позицию и расстрелял ворота метров с восьми - 2:0. Тут же голкипер испанцев вынес мяч на Родриго, который навесным ударом отыграл гол. В начале второго тайма на табло зажглись двойки, это Эндрик из пределов штрафной забил во втором матче подряд. В концовке едва всё не решил еще один 11-метровый. Родри поразил девятку - 3:2. Если Дани Карвахаль заработал этот стандарт, то вскоре он сам сфолил в штрафной. Лукас Пакета тоже пробил в верхний угол - 3:3.
Протокол игры
|(1:0) Родри Эрнандес12'
|(2:0) Ольмо Дани36'
|40'Родриго (2:1)
|50'Эндрик II (2:2)
|(3:2) Родри Эрнандес87'
|90'Пакета Лукас (3:3)
Унай Симон•Карвахаль Даниэль•Ле Норман Робен81' (Кубарси Пау (81') •Лапорт Эмерик•Кукурелья Марк•Ольмо Дани•Родри Эрнандес•Фабиан Руис•Ямаль Ламин90' (Навас Хесус (90') •Мората Альваро81' (Оярсабаль Микель (81') •Уильямс Нико89' (Сансет Ойян (89')
Крепски Бенто•Данило Луис46' (Перейра Андреас (46') •Бруно Фабрисио•Бералдо Лукас•Венделл Боргес•Пакета Лукас•Гимараэс Бруно46' (Эндрик II (46') •Гомес Жоао46' (Андре (46') •Рафинья Диас46' (Коуто Ян (46') •Родриго82' (Галено Вандерсон (82') •Винисиус Жуниор71' (Соарес Дуглас (71')
26 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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