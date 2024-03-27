Сборные Испании и Бразилии выдали сверхрезультативную ничью

Сборные Испании и Бразилии провели яркий товарищеский матч в Мадриде. Ламин Ямаль в дебюте явно искал контакта с защитниками и заработал спорный пенальти. Родри пробил по центру и открыл счет. Дани Ольмо эффектно финтами вышел на ударную позицию и расстрелял ворота метров с восьми - 2:0. Тут же голкипер испанцев вынес мяч на Родриго, который навесным ударом отыграл гол. В начале второго тайма на табло зажглись двойки, это Эндрик из пределов штрафной забил во втором матче подряд. В концовке едва всё не решил еще один 11-метровый. Родри поразил девятку - 3:2. Если Дани Карвахаль заработал этот стандарт, то вскоре он сам сфолил в штрафной. Лукас Пакета тоже пробил в верхний угол - 3:3.