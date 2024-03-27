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Сборные Испании и Бразилии выдали сверхрезультативную ничью

27 Марта 2024 • 01:32 Комментировать
Испания
3:3
Бразилия

Сборные Испании и Бразилии провели яркий товарищеский матч в Мадриде. Ламин Ямаль в дебюте явно искал контакта с защитниками и заработал спорный пенальти. Родри пробил по центру и открыл счет. Дани Ольмо эффектно финтами вышел на ударную позицию и расстрелял ворота метров с восьми - 2:0. Тут же голкипер испанцев вынес мяч на Родриго, который навесным ударом отыграл гол. В начале второго тайма на табло зажглись двойки, это Эндрик из пределов штрафной забил во втором матче подряд. В концовке едва всё не решил еще один 11-метровый. Родри поразил девятку - 3:2. Если Дани Карвахаль заработал этот стандарт, то вскоре он сам сфолил в штрафной. Лукас Пакета тоже пробил в верхний угол - 3:3.

Протокол игры  
Испания3:3Бразилия
(1:0) Родри Эрнандес12'  
(2:0) Ольмо Дани36'  
  40'Родриго (2:1)
  50'Эндрик II (2:2)
(3:2) Родри Эрнандес87'  
  90'Пакета Лукас (3:3)
Унай СимонКарвахаль ДаниэльЛе Норман Робен 81' (Кубарси Пау ( 81') Лапорт ЭмерикКукурелья МаркОльмо ДаниРодри ЭрнандесФабиан РуисЯмаль Ламин 90' (Навас Хесус ( 90') Мората Альваро 81' (Оярсабаль Микель ( 81') Уильямс Нико 89' (Сансет Ойян ( 89')
Запасные: Гримальдо АлехандроБаэна АлехандроМорено ХерардСарабия ПаблоМерино МикельПорро ПедроРайя ДавидВивиан ДаниэльРемиро АлехандроХоселу СанмартинСубименди Мартин
Крепски БентоДанило Луис 46' (Перейра Андреас ( 46') Бруно ФабрисиоБералдо ЛукасВенделл БоргесПакета ЛукасГимараэс Бруно 46' (Эндрик II ( 46') Гомес Жоао 46' (Андре ( 46') Рафинья Диас 46' (Коуто Ян ( 46') Родриго 82' (Галено Вандерсон ( 82') Винисиус Жуниор 71' (Соарес Дуглас ( 71')
Запасные: Бремер ГлейсонРишарлисонАйртон ЛукасМурило СеркейраМайя ПаблоПепе VIЛео ЖардимРафаэл ПиресСавио III
26 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Сборная Бразилии Сборная Испании

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