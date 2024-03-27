Винисиус поругался со звездой сборной Испании

Во вторник вечером в Мадриде проходил товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии. В социальных сетях появились видео, снятые с трибун «Сантьяго Бернабеу». На них видно, как в концовке игры в районе технических зон ругаются два футболиста команд – Винисиус Жуниор и Альваро Мората. Что стало поводом для перепалки, непонятно. Винисиус будто бы в чём-то упрекал Морату и других испанцев. Бразильским футболистам даже приходилось оттаскивать игрока «Реала».

Стоит напомнить, что товарищеский матч сборных Испании и Бразилии получился результативным – он завершился со счётом 3:3.