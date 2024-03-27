Мората сделал обращение после конфликта с Винисиусом

После вторничного матча сборных Испании и Бразилии нападающие Альваро Мората и Винисиус Жуниор поругались около поля. Испанский футболист по этому поводу сделал обращение для прессы. Мората призвал журналистов не публиковать ложную информацию о себе.

«Пожалуйста, представители некоторых спортивных СМИ, не пытайтесь повредить мой имидж. Никакого жеста в сторону скамейки не было сделано. Спасибо», - написал Мората в социальных сетях.

Напомним, что товарищеский матч национальных сборных Испании и Бразилии завершился вничью со счётом 3:3.

Добавим, что летом сборная Испании выступит на чемпионате Европы.