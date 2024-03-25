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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус пустил слезу, говоря о расизме

25 Марта 2024 • 18:25 Комментировать
Испания
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Бразилия
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26.03 23:30

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор выступил на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против Испании. Говоря о расизме, с которым он регулярно сталкивается на испанской земле, Винисиус не смог сдержать слёз.

«С каждым разом мне становится всё грустнее, и у меня всё меньше желания продолжать играть», - сказал Винисиус.

«Я просто хочу играть в футбол, делать всё для своей команды и семьи и никогда не видеть страданий темнокожих», - отметил звёздный бразилец.

Товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии пройдёт во вторник, 26 марта, на поле «Сантьяго Бернабеу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Винисиус Жуниор

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Сегодня, 25 Марта
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