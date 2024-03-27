17-летний Эндрик забил два гола в четырёх матчах за сборную Бразилии

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик вновь отличился в матче сборной Бразилии.

Форвард «Палмейраса» вышел на замену перед началом второго тайма товарищеской встречи со сборной Испании, а уже спустя пять минут поразил ворота, установив на табло счёт 2:2. 17-летний футболист отличился во втором матче «пентакампеонов» подряд – теперь на его счету два забитых мяча в четырёх поединках.

23 марта точный удар Эндрика принёс бразильцам победу над сборной Англии (1:0). Тогда юный игрок появился на поле на 71-й минуте, а забил уже на 80-й, став четвёртым самым молодым голеадором в истории сборной Бразилии.