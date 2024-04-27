Анчелотти – о победе над «Реал Сосьедадом»: «Люди думали, что мы приехали отдыхать»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче против «Реал Сосьедада» (1:0).

«Сливочные» сделали ещё один уверенный шаг к досрочному чемпионству в Ла Лиге, обыграв баскский коллектив на выезде благодаря голу Арды Гюлера. Мадридский гранд добился своего, играя в экспериментальном составе.

«Люди думали, что мы приехали отдохнуть, но это неправда. Мои игроки хотели победить. Они продемонстрировали исключительный настрой, за что я должен их поблагодарить.

Мне нравится «Реал Сосьедад». Победить здесь было очень непросто, но у меня потрясающая команда. Мы терпели и боролись. Теперь нам необходимо набрать всего четыре очка, чтобы выиграть Ла Лигу», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.