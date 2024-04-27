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Гюлер: «Забивать за «Реал» – одно из самых приятных ощущений»

27 Апреля 2024 • 01:26 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Реал Мадрид

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер прокомментировал свой второй гол за команду.

19-летний футболист впервые вышел в стартовом составе «сливочных» в матче Ла Лиги. На 29-й минуте турок поразил ворота «Реал Сосьедада» и принёс мадридцам минимальную победу.

«Реал» – лучший клуб в мире, и забивать здесь – одно из самых приятных ощущений. Я очень рад выступать за команду.

Я хотел бы поздравить товарищей и поблагодарить Карло Анчелотти за предоставленную мне возможность.

Я работаю над собой не только физически, но и ментально. Я терпеливо жду, стараюсь всегда совершенствоваться», – цитирует Madrid Zone Гюлера.

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Евро-Футбол.Ру,
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