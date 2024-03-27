Родри повторил достижение Рамоса времён матча со сборной России 2017 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри отметился дублем в товарищеской встрече со сборной Бразилии.

27-летний футболист помог испанцам добыть ничью в сегодняшней игре (3:3), реализовав пенальти на 12-й и 87-й минутах. Как сообщает Opta, это лишь второй за всё время сбора данных (с 2006 года) случай, когда игрок сборной Испании забил два пенальти в одном матче.

Ранее за весь обозначенный период это удавалось только Серхио Рамосу, который успешно исполнил два одиннадцатиметровых в товарищеском поединке со сборной России в ноябре 2017 года. Примечательно, что та встреча также завершилась со счётом 3:3.