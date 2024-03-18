«Сильные эмоции»: Винисиус предвкушает матч против Испании

Сборной Бразилии предстоит провести товарищеские матчи против Англии (23 марта) и Испании (26 марта). Комментарий на этот счёт дал форвард «селесао» Винисиус Жуниор.

«Это подарит мне сильные эмоции - возможность сыграть на «Бернабеу», который является моим домом, перед фанатами «Реала» в футболке сборной Бразилии. Всегда приятно играть против лучших. Именно в таких матчах мы можем продемонстрировать свою силу. Мы должны быть сосредоточены с самого начала, чтобы показать красивый футбол», - цитирует Винисиуса AS.

Отметим, что ближайшим летом сборная Бразилии выступит на Кубке Америки.

Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»