Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

«Сильные эмоции»: Винисиус предвкушает матч против Испании

18 Марта 2024 • 15:51 Комментировать
Испания
...
Бразилия
26.03 23:30

Сборной Бразилии предстоит провести товарищеские матчи против Англии (23 марта) и Испании (26 марта). Комментарий на этот счёт дал форвард «селесао» Винисиус Жуниор.

«Это подарит мне сильные эмоции - возможность сыграть на «Бернабеу», который является моим домом, перед фанатами «Реала» в футболке сборной Бразилии. Всегда приятно играть против лучших. Именно в таких матчах мы можем продемонстрировать свою силу. Мы должны быть сосредоточены с самого начала, чтобы показать красивый футбол», - цитирует Винисиуса AS.

Отметим, что ближайшим летом сборная Бразилии выступит на Кубке Америки.

Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ БРАЗИЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
15:51 · Чемпионат мира 2026
«Сильные эмоции»: Винисиус предвкушает матч против Испании
15:38 · Чемпионат мира 2026
Точилин: «Карпин рассчитывает на то, что сборная России добьётся положительного результата в матче с Сербией»
15:33 · Чемпионат мира 2026
Деменко: «В матче с Сербией игроки сборной России будут действовать с максимальной самоотдачей»
15:19 · Чемпионат мира 2026
Влахович пропустит матч против сборной России официально
14:25 · Чемпионат мира 2026
Кафанов рассказал, каких вратарей он хочет видеть в сборной России
14:00 · Чемпионат мира 2026
Тренер молодёжной сборной России рассказал о подготовке к матчу с Уругваем
13:45 · Чемпионат мира 2026
Лунёв прибыл в расположение сборной России
13:25 · Чемпионат мира 2026
«Матч ТВ» утвердил комментаторов на матч Россия - Сербия
13:25 · Чемпионат мира 2026
Актёр Бикович снялся в ролике к матчу Россия – Сербия видео
13:10 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Сербы — это не кубинцы без бутс, они могут нам целую авоську накидать»
12:52 · Чемпионат мира 2026
Карпин дал совет Захаряну после прибытия в сборную России
11:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Карьеру в сборной я не завершаю»
11:30 · Чемпионат мира 2026
Харин: «Хотелось бы сыграть с Японией или Китаем»
11:15 · Чемпионат мира 2026
Лодыгин: «В сборной есть два-три футболиста, которые уже готовы играть в Европе»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Харин: «Методы работы Ромащенко и Карпина чем-то схожи»
Все новости
Рекомендуем