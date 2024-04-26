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Колосков назвал реальный срок возвращения сборной России

26 Апреля 2024 • 18:02 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации со сборной страны.

«Я, например, для себя лично ставлю такой ориентир. К чемпионату Европы-2028 отборочные этапы начнутся осенью 2026 года. РФС поставил свой ориентир на 2030 год. Это небольшое расхождение. Сейчас любые санкции призрачные», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Ранее приводилась информация, что в качестве ориентировочной даты возвращения сборной России на международные соревнования указан 2028 год.

Стоит напомнить, что коллектив Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи, так как сборные отстранены от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков
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