В Камеруне назвали условие для проведения матча со сборной России

Генсек федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался насчет возможной организации поединка против национальной сборной России.

«В будущем возможно провести матч. Мы готовы, если от РФС поступит предложение, и они будeт готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи», - передает слова генерального секретаря издание Sport24.

Напомним, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Последние товарищеские матчи подопечные Валерbя Карпина провели в марте – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).