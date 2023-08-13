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В Камеруне назвали условие для проведения матча со сборной России

13 Августа 2023 • 12:51 Комментировать

Генсек федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался насчет возможной организации поединка против национальной сборной России.

«В будущем возможно провести матч. Мы готовы, если от РФС поступит предложение, и они будeт готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи», - передает слова генерального секретаря издание Sport24.

Напомним, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Последние товарищеские матчи подопечные Валерbя Карпина провели в марте – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Блез Джунан
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