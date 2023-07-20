Ахметов сделал выбор между Черчесовым и Карпиным

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о совместной работе в сборной России со Станиславом Черчесовым и Валерием Карпиным.

«Черчесов все всегда говорил в лицо. Строгий, дисциплина у него на первом плане, с сильным характером. Его уверенность передавалась игрокам», — приводит слова Ахметова портал Sport24.

Хавбек признался, что ему по душе, когда между тренером и игроками нет большой границы, как у Карпина. Ахметов добавил, что ему очень важна хорошая связь с тренером.

На счету 25-летнего футболиста девять матчей в составе национальной сборной России и одна желтая карточка.