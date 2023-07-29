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Мостовой выбрал лучшего тренера в истории сборной России

29 Июля 2023 • 10:57 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим тренером в истории сборной России.

«Лучший тренер в истории сборной России - Олег Романцев. При нем команда играла хорошо в любой ситуации, даже когда проигрывала, хотя бывало это нечасто», - передает слова Мостового Legalbet.

Напомним, что Романцев занимал пост главного тренера сборной России с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002 год.

В настоящий момент пост наставника национальной команды занимает Валерий Карпин. Трудовое соглашение специалиста рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Романцев Александр Мостовой
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