Агент: «Головин всегда рад приезжать в сборную России»

Агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека «Монако» Александра Головина, прокомментировал приглашение игрока в сборную России на сентябрьский сбор.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно. Он всегда рад приезжать в сборную», - передает слова агента издание «Чемпионат».

Тренировочный сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября. О графике контрольных матчей сборной России будет объявлено позже.

Последние спарринге подопечные Валерия Карпина провели весной, сыграв вничью с Ираном (1:1) и победив Ирак (2:0).