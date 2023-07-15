В РФС рассказали, что сборная России готовится к матчу с Катаром

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий касательно потенциального спарринга между сборными России и Катара.

«Есть желание обоих федераций провести данный матч. Мы дальше продолжаем к нему готовиться. Договор - один из элементов подготовки к игре», - приводит слова Митрофанова издание «Спорт-Экспресс».

Сборная России в связи с политической ситуацией в мире отстранена о участия в международных турнирах. Подопечные Валерия Карпина проводят исключительно товарищеские игры. В марте национальная команда сыграла две товарищеские встречи – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).