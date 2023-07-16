Чанов: Не стоит ждать спадов от Михаила Кержакова, его должны пригласить в сборную России

Российский тренер вратарей Вячеслав Чанов поделился комментарием о голкипере «Зенита» Михаиле Кержакове.

«Здорово, что у нас есть такой вратарь. Не стоит ждать каких-то спадов от Кержакова, он опытный голкипер. Если бы сейчас сборная России играла в официальном матче, то надо было бы на него рассчитывать», — приводит слова Чанова Metaratings.

Как считает эксперт, 36-летний Кержаков должен получить приглашение на сборы национальной команды.

В минувшем сезоне Кержаков провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и 14 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Предстоящий товарищеский матч сборной России запланирован на сентябрь. Соперником команды Валерия Карпина станет Катар.