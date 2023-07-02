Шевченко: «Россияне и белорусы не должны выступать на международных турнирах»

Бывший нападающий сборной Украины, «Милана» и лондонского «Челси» Андрей Шевченко выступил против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.

«У меня абсолютно четкая позиция. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен принимать участия в международных турнирах», - передает слова украинца Sky.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире. Такое решение совместно приняли УЕФА и ФИФА.

Сборная России в марте провела два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0).