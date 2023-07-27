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Сунгатулин: Мечтаю попасть в сборную России

27 Июля 2023 • 21:08 Комментировать

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, что мечтает оказаться в составе сборной России.

«Конечно, есть желание и мечта попасть в сборную, думаю, так у каждого футболиста. И не важно, с кем сейчас команда играет или не играет, буду счастлив, если попаду туда», — цитирует Сунгатулина «РБ Спорт».

Хавбека признался, что не общался с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, ведь, наверное, еще слишком рано, сначала необходимо показать свой уровень в клубе.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл в одном матче Кубка России и не отметился голевыми действиями.

Добавим, что на счету Сунгатулина десять матчей и один забитый мяч в сборной России U17.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Валерий Карпин Сборная России Фаниль Сунгатулин
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