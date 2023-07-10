Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«Мы знаем, что сейчас сложно договориться на участие сборной России в любом международном матче. В Катаре только недавно стали появляться подходящие условия для игры в футбол. Так понимаю, страна хочет войти в международное футбольное сообщество. На своём уровне команда выступает неплохо», - сказал Чанов.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В марте подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0).