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Чанов: «Катар хочет войти в международное футбольное сообщество» эксклюзив

10 Июля 2023 • 11:51 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«Мы знаем, что сейчас сложно договориться на участие сборной России в любом международном матче. В Катаре только недавно стали появляться подходящие условия для игры в футбол. Так понимаю, страна хочет войти в международное футбольное сообщество. На своём уровне команда выступает неплохо», - сказал Чанов.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В марте подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара Вячеслав Чанов
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