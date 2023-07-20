Джикия — о возможном переходе РФС в Азию: «Приоритет — остаться в Европе»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азию.

«Раньше говорил, что переход в Азию неизбежен? После того разговора многое изменилось. Многие высказались, и конечно, проанализировав все, скажу так — в приоритете остаться в Европе», — заявил Джикия «РБ Спорту».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Старт нового сезона чемпионата России состоится уже завтра, 21 июля. В первом матче РПЛ «Динамо» примет на своем поле «Краснодар». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.