Гаджиев: Если есть возрастные футболисты, которые соответствуют требованиям сборной России, то их вызовут на матч с Бразилией

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и Бразилии. Ранее в РФС сообщили, что встреча может состояться в следующем году.

«Я считаю, такой матч возможен. Надо ли вызывать возрастных футболистов на такую игру? Это уже прерогатива Карпина», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Функционер добавил, что если на данный момент есть возрастные игроки уровня сборной России, то они получат свой шанс.

Предстоящий товарищеский матч сборная России должна провести со сборной Катара. Встреча может состояться в сентябре.

В РФС высказались о матче Россия - Бразилия



