Ятимов: «В сборной Таджикистана общаемся на русском языке»

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о том, что в национальной команде игроки общаются между собой как на таджикском, так и на русском языке.

«Можно сказать, что мы всегда на русском и общаемся в сборной. Общаемся и на таджикском, конечно же, но в стране все понимают русский язык и очень тепло относятся к нему», — цитирует Ятимова Metaratings.

Ранее вратарь, который родился в Нижнем Новгороде, заявлял, что в детстве он мечтал выступать за сборную России.

Напомним, на прошедшем в этом году Кубке Азии сборная Таджикистана вышла в 1/4 финала турнира, где уступила команде Иордании (0:1).