Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Центральной Азии

Ятимов: «В сборной Таджикистана общаемся на русском языке»

26 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о том, что в национальной команде игроки общаются между собой как на таджикском, так и на русском языке.

«Можно сказать, что мы всегда на русском и общаемся в сборной. Общаемся и на таджикском, конечно же, но в стране все понимают русский язык и очень тепло относятся к нему», — цитирует Ятимова Metaratings.

Ранее вратарь, который родился в Нижнем Новгороде, заявлял, что в детстве он мечтал выступать за сборную России.  

Напомним, на прошедшем в этом году Кубке Азии сборная Таджикистана вышла в 1/4 финала турнира, где уступила команде Иордании (0:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
сборная Таджикистана Рустам Ятимов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 16:00
Израиль (до 17 лет) (жен) Израиль (до 17 лет) (жен)
Albania U17 W
Видео
26.02.24 в 23:00
Martinique U20
Бермудские острова (до 20 лет)
Видео
27.02.24 в 01:00
Барбалья
Оризонти
2.75 3.35 2.35
Видео
27.02.24 в 02:00
Grenada U20
Ямайка (до 20 лет) Ямайка (до 20 лет)
Видео
27.02.24 в 13:00
Luxembourg U17 W
Мальта (до 17 лет) (жен) Мальта (до 17 лет) (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
24 Февраля
14:58 · Испания. Ла Лига
​Президент Ла Лиги – о Суперлиге: «Проблема не в «Реале», а в Пересе»
10 Февраля
16:57 · Германия. Бундеслига
​Дризен – о Суперлиге: «Не хочу, чтобы «Бавария» путешествовала по всему миру, как бродячий цирк»
08 Февраля
17:02 · Италия. Серия А
Все страны Евросоюза, кроме Испании, выступили против Суперлиги
13:23 · Суперлига Европы
Только одна страна ЕС поддерживает запуск Суперлиги
07 Февраля
20:48 · Суперлига Европы
​Суперлига готовит иск к УЕФА на невероятную сумму
15:46 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи» оценил проект Суперлиги
02 Февраля
21:04 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейеноорд» сделал заявление по поводу Суперлиги
20:15 · Испания. Ла Лига
​«Аякс» удивлён «диким заявлением» президента «Барселоны» 1
20:01 · Италия. Серия А
​«Рома» сделала заявление по Суперлиге официально
14:08 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» назвал 12 клубов, вступивших в Суперлигу 3
02 Января
13:07 · Суперлига Европы
Спаллетти высказал мнение о Суперлиге
29 Декабря
19:41 · Суперлига Европы
Деменко: «УЕФА ничего не может сделать с Суперлигой»
27 Декабря
22:49 · Суперлига Европы
​УЕФА потребовал от суда ЕС изменения релиза по делу о Суперлиге
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Глава РПЛ не обсуждал с клубами Суперлигу
11:26 · Суперлига Европы
Стало известно, когда стартует Суперлига
Все новости