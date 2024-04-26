Титов: «Спартак» ужасно выглядит в атаке

По словам экс-игрока «Спартака» Егора Титова, у московской команды нет своего стиля.

В четверг «красно-белые» в гостях поделили очки с ЦСКА, встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась без голов – 0:0. До этого «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» (5:1).

- У «Спартака» нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с «Ростовом» игра красно-белых раскрылась, - сказал Титов, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Московский клуб в 25 матчах набрал 39 баллов и занимает шестую строчку в таблице чемпионата, отставание от «Зенита», который лидирует в таблице, составляет 11 очков. В следующем туре команда Владимира Слишковича на своём поле стадиона «Лукойл-Арена» примет «Локомотив», игра пройдёт 28 апреля, начало встречи запланировано на 16:15 по столичному времени.