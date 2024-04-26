Масалитин: «Какие имеем команды, такое дерби и получаем»

Валерий Масалитин, бывший игрок ЦСКА, дал свой комментарий о вчерашней игре, в которой «армейцы» у себя дома поделили очки со «Спартаком».

Напомним, команды сыграли вничью со счётом 0:0.

- Матч был малопривлекательным, но на сегодняшний день это уровень ЦСКА и «Спартака». Какие имеем команды, такое дерби и получаем, - цитирует Масалитина «Матч ТВ».

Команда Владимира Федотова с 38 очками располагается на седьмом месте в таблице РПЛ, «Спартак», у которого на один балл больше, идёт шестым.

В следующем туре «красно-белые» 28 апреля у себя дома примут «Локомотив», ЦСКА в тот же день в Калининграде будет играть с «Балтикой».