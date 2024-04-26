Данила Козлов: Результаты команды важнее

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов рассказал, что для него важнее: личные успехи или результат команды.

«Я очень рад, что я забиваю, отдаю передачи, это хорошо для меня. Мне это придает уверенность. Но в первую очередь – интерес команды, это важнее», - приводит слова Козлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Калининградский клуб за пять туров до конца сезона занимает 15-е место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда Сергея Игнашевича сыграет против ЦСКА (28.04).