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Ташуев ответил, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Факела»

26 Апреля 2024 • 12:51 Комментировать (1)
Факел
0:1
Крылья Советов

Вячеслав Молчанов, помощник Сергея Ташуева, продолжит свою работу в воронежском клубе.

Напомним, в пятницу «Факел» официально сообщил, что Ташуев покидает пост главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

- Мой помощник продолжит работу в клубе. Дальше клуб будет сам принимать решение.

Вячеслав Молчанов будет исполнять обязанности? Пока вроде так. По крайней мере, на ближайшее время, - цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

65-летний специалист тренировал клуб из Воронежа с осени прошлого года. В текущем сезоне команда под его руководством идёт на 11 месте в таблице РПЛ, набрав 26 баллов. В следующем туре «Факел» сыграет против «Сочи», игра пройдёт 29 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по мск.


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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
26 Апреля 2024 в 12:57
А вы, друзья, как ни садитесь,
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