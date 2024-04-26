Агент Роналдо оценил форму нападающего

Агент нападающего «Ростова» Роналдо Хулио Сезар Гранха высказался о последних выступлениях своего клиента.

«Роналдо набрал прекрасную форму. Сейчас он просто лучший», - приводит слова Гранха «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний правый вингер пополнил ряды команды с берегов Дона в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

Роналдо принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

«Ростов» за пять туров до конца сезона занимает восьмое место в турнирной таблице.