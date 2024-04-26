Медина считает, что «Спартак» заслужил победу в дерби с ЦСКА

По словам игрока «красно-белых» Хесуса Медины, его команда должна была забирать три очка во вчерашней игре против ЦСКА.

Напомним, дерби между ЦСКА и «Спартаком» прошло в четверг, команды не смогли распечатать ворота друг друга.

- Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. «Спартак» заслуживал выиграть в дерби, - цитирует парагвайского игрока Metaratings.ru.

В активе команды Владимира Слишковича 39 баллов, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре московский коллектив примет у себя дома «Локомотив», игра должна состояться 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по мск.

В текущем сезоне в активе парагвайца 20 матчей за «Спартак» в РПЛ, в которых он забил четыре мяча и сделал один ассист.