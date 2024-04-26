Шипицин: «Слишкович показал, что нет смысла менять его»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от московского дерби ЦСКА – «Спартак» (0:0).

- Мне кажется, дерби получилось в первую очередь для тренера «Спартака» Слишковича. Он в очередной раз показал всем, что нет смысла его менять и искать кого-то другого. А так что? Одна борьба была. В принципе, по итогам первого тайма никакого интереса не было, ни одного удара в створ, – сказал Шипицин.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» продолжает опережать ЦСКА на одно очко.