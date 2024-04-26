В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление футболистов «Сочи»

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с журналистами высказался об отравлении футболистов «Сочи» в преддверии поединка 21-го тура чемпионата России.

«Мы готовы принять участие в расследовании. Но мы не знаем, что происходило внутри «Сочи». Никто не знает, отравились ли они. Мы уважаем их команду, но никто не знает», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что 14 игроков «Сочи» отравились перед матчем в Грозном. Поединок завершился минимальной победой «Ахмата» со счетом 1:0.

По итогам 25 туров «Сочи» занимает последнее место в таблице, а «Ахмат» идет на 11-й позиции.