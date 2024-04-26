Прудников – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Я ожидал гораздо большего от этого дерби»

Александр Прудников, ранее выступавший за «Спартак», дал свой комментарий о вчерашнем матче, в котором «красно-белые» поделили очки с ЦСКА.

Напомним, игра прошла на «ВЭБ Арене» в четверг, команды не смогли порадовать болельщиков забитыми голами.

ЦСКА с 38 очками идёт на седьмом месте в таблице чемпионата России, «Спартак» (39) расположился строчкой выше.

- Конечно, все это по зрелищности совсем не впечатлило. Я ожидал гораздо большего от этого дерби, - цитирует Прудникова «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» дома примет «Локомотив», игра пройдёт 28 апреля на «Лукойл-Арене», а ЦСКА в тот же день в Калининграде сыграет с «Балтикой».