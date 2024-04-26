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Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2»

26 Апреля 2024 • 13:18 Комментировать

Российский специалист Николай Писарев покинул пост главного тренера «Краснодара-2».

Как сообщает пресс-служба «быков», решение принято по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера краснодарской команды будет Олег Веретенников.

Писарев тренировал вторую команду «Краснодара» с лета прошлого года. Отметим, что Писарев также входит в тренерский штаб сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин.

Напомним, 24 апреля стало известно, что Писарев за нецензурные высказывания в адрес бригады арбитров в матче Второй лиги против «Уфы» получил дисквалификацию на четыре матча.


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Евро-Футбол.Ру,
Николай Писарев Краснодар-2
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