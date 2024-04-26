Ташуев высказался после увольнения из «Факела»

Сергей Ташуев дал свой комментарий после того, как было объявлено об его уходе из воронежского клуба.

Напомним, 26 апреля «Факел» официально сообщил, что Ташуев уходит в отставку по семейным обстоятельствам. Специалист возглавлял клуб с сентября прошлого года, сменив на посту главного тренера Вадима Евсеева.

- Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провёл в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома, - передаёт слова Ташуева клубная пресс-служба.

«Факел» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги в 25 турах набрал 26 очков и располагается на 11 строчке таблицы. Вчера воронежский коллектив дома проиграл «Крыльям Советов» (0:1), в следующем туре клуб на выезде встретится с «Сочи», игра пройдёт 29 апреля и стартует в 17:30 по мск.