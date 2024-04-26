Титов выбрал нового тренера в «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами предложил на пост главного тренера «народной команды» Андрея Тихонова.
«Пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака» - он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Он опытный и кумир для многих», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. Исполняющим обязанности наставника «красно-белых» был назначен Владимир Слишкович.
По итогам 25 туров РПЛ команда занимает шестое место в таблице.
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