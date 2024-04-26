Титов выбрал нового тренера в «Спартак»

«Пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака» - он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Он опытный и кумир для многих», - передает слова Титова «РБ Спорт».