Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов выбрал нового тренера в «Спартак»

26 Апреля 2024 • 12:05 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами предложил на пост главного тренера «народной команды» Андрея Тихонова.

«Пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака» - он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Он опытный и кумир для многих», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. Исполняющим обязанности наставника «красно-белых» был назначен Владимир Слишкович.

По итогам 25 туров РПЛ команда занимает шестое место в таблице.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Егор Титов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» «Реал» потерял двух звёздных футболистов «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит» «Реал» вслед за «Барселоной» выразил недовольство судейством в «эль класико» Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
«Если просто побухают, а потом возьмутся за работу, то всё будет в порядке»: Плющев – о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина Бывший защитник «Металлурга»: «Магнитка» еще может добавить Кожевников предположил, кто из игроков КХЛ может уехать в НХЛ Канарейкин: От ЦСКА и СКА не ожидал такого неудачного сезона Бывший главный тренер сборной России назвал вратаря «Металлурга» Набокова молчуном Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Апреля
12:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев ответил, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Факела» 1
12:42 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Какие имеем команды, такое дерби и получаем» 1
12:33 · Россия. Премьер-лига
Прудников – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Я ожидал гораздо большего от этого дерби»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказался после увольнения из «Факела»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Титов выбрал нового тренера в «Спартак»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Спартак» ужасно выглядит в атаке
11:50 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление футболистов «Сочи»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Кордова: «Необычно, что семь игроков отравились за обедом перед важным матчем, они ели одно и то же»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Роналдо оценил форму нападающего
11:34 · Россия. Премьер-лига
«Бездарное зрелище»: Мацуев разнёс дерби ЦСКА - «Спартак»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Медина считает, что «Спартак» заслужил победу в дерби с ЦСКА
11:17 · Россия. Премьер-лига
Данила Козлов: Результаты команды важнее
11:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин оценил ничью в матче ЦСКА и «Спартака»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «В игре с «Уралом» в голове игроков «Ростова» сидел матч со «Спартаком»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Радченко разочарован матчем ЦСКА - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем