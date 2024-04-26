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«Бездарное зрелище»: Мацуев разнёс дерби ЦСКА - «Спартак»

26 Апреля 2024 • 11:34 Комментировать

Болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев поделился мыслями о прошедшем дерби между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом, превратить матч в спектакль. Что мы увидели по итогу? Бездарное зрелище», - передает слова Мацуева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. После 25 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны, а ЦСКА находится на седьмой строчке.

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