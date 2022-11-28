Джикия считает, что переход России Азиатскую конфедерацию неизбежен

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Поэтому сейчас сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.

В разговоре с «РБ Спорт» Джикия выразил мнение, что переход в Азиатскую конфедерацию для нашей страны неизбежен.

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0). Ранее наша национальная команда с таким же счётом сыграла с Таджикистаном и обыграла Кыргызстан (2:1).