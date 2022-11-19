Губерниев — о том, как выступила бы сборная России на чемпионате мира: «Шансы 50 на 50 — либо дошли бы до финала, либо нет»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев признался, что будет смотреть чемпионат мира в Катаре, а также предположил, как могла бы выступить сборная России на этом турнире. Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас россияне проводят лишь товарищеские встречи.

«Что касается сборной России, то прогнозировать что-то сложно. Шансы 50 на 50 — либо дошли бы до финала, либо нет. Сейчас мы не можем точно ничего сказать», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Также Губерниев назвал сборную Франции главным фаворитом предстоящего мундиаля, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.