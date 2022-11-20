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​Сборная России не смогла забить Таджикистану и Узбекистану

20 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Ноябрьский сбор национальной сборной России завершается. Команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. Ни в Душанбе, ни в Ташкенте российской сборной не удалось забить. Оба матча завершились со счётом 0:0.

Напомним, что сборная России из-за санкций со стороны УЕФА в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. В октябре команду не допустили к отбору на чемпионат Европы – 2024, то есть в теории выступить на крупном турнире сборная России сможет только в 2026 году. Впрочем, в последнее время активно обсуждается возможность перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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