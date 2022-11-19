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Гаджи Гаджиев: «Думаю, что игра с Узбекистаном пройдёт на более высоком уровне, чем предыдущие матчи сборной»

19 Ноября 2022 • 16:10 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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Через 22 ч. 38 мин.

Известный российский тренер, а также президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

По мнению специалиста, предстоящая встреча должна пройти на более высоком уровне, нежели игры с Таджикистаном и Кыргызстаном, так как Узбекистан — более мастеровитый соперник.

«Знаете, говорят, что легче всего играть с командами ниже классом. Однако это не всегда так, потому что в футболе за счёт хорошей организации и самоотдачи ты мешаешь играть сопернику», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Также тренер отметил, что отсутствие мотивации у игроков сборной России способно негативным образом сказываться в играх даже против не самых сильных оппонентов. Однако, по мнению Гаджиева, футболист, надевший майку сборной своей страны, не имеет права играть вполсилы.

Матч Узбекистан — Россия состоится завтра, 20 ноября. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России Сборная Узбекистана
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