Гаджи Гаджиев: «Думаю, что игра с Узбекистаном пройдёт на более высоком уровне, чем предыдущие матчи сборной»

Известный российский тренер, а также президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

По мнению специалиста, предстоящая встреча должна пройти на более высоком уровне, нежели игры с Таджикистаном и Кыргызстаном, так как Узбекистан — более мастеровитый соперник.

«Знаете, говорят, что легче всего играть с командами ниже классом. Однако это не всегда так, потому что в футболе за счёт хорошей организации и самоотдачи ты мешаешь играть сопернику», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Также тренер отметил, что отсутствие мотивации у игроков сборной России способно негативным образом сказываться в играх даже против не самых сильных оппонентов. Однако, по мнению Гаджиева, футболист, надевший майку сборной своей страны, не имеет права играть вполсилы.

Матч Узбекистан — Россия состоится завтра, 20 ноября. Начало — в 15:00 по московскому времени.