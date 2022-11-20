Карпин: «Болельщикам хочется, чтобы 8:0 всегда было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с Узбекистаном (0:0).

- Первый удар в створ был на 74-й минуте. Почему так поздно? Кажется, что было много моментов, когда ребята могли пробивать, но они улучшали позицию или еще чего. Это ваша установка?

- Да, я говорил, что бить нельзя, а нужно улучшать и улучшать (смеется). Конечно, нет. Опять же говорю, на подступах к штрафной, в 25 метрах от штрафной игроки должны принимать решения, надо отдать, пробить или улучшить. Надо ли улучшать? Это от их понимания игры зависит.

- В Таджикистане вы сказали, что первым таймом не очень довольны, а вторым - довольны. Сегодня как?

- Сегодня больше второй тайм понравился с точки зрения агрессии в атаке, прежде всего. В обороне и в первом тайме, и во втором, за исключением 80 какой-то минуты, когда был первый опасный момент возник. Так больше какие-то подходы были и больше ничего. Поэтому в обороне вся команда, начиная от нападающего. Этим я доволен. В атаке надо улучшать. Для того, чтобы вскрывать такую оборону, надо больше времени на подготовку.

- Почему вы сказали, что играли агрессивнее в атаке во втором тайме. Почему нельзя было так играть в первом? Внесли тактические коррективы или завели просто эмоционально игроков?

- Нет, эмоционально не завёл. Внес корректировки за счет крайних защитников, которые должны выше подниматься. За счет них тоже можем доходить до штрафной, а там уже решения футболистам надо принимать. У нас также была опаска быстрых атак Узбекистана. Перед вторым таймом я сказал, что даже если пропустим, ничего страшного. Уже больше не то, что на атаку играли, а с меньшей опаской.

- С точки зрения болельщика оцените, что дважды команда играет 0:0. Были бы вы довольны результатом?

- Как болельщик не знаю. Болельщики смотрят игру, понятно, что им хочется, чтобы 8:0 всегда было. Нормально и понятно. Другое дело то, что в обороне две игры сыграли на ноль. Понятно, что соперники не Франция, Испания и Бразилия. Но выполняли установку, дисциплинированно играли в обороне во всяком случае. В атаке нужны фантазисты.

- То есть, нужны игроки немного другие?

- Игроки эти есть, но нужно играть более расслабленно, не оглядываясь на свои ворота.

- Это товарищеский матч. Как их еще можно расслабить?

- Во втором тайме чуть себя отпустили. И было лучше уже.